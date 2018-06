Brands pakt miljoenen en ziet 19-voudig international naar LaLiga vertrekken

Everton heeft donderdag via de officiële kanalen bekendgemaakt dat Ramiro Funes Mori zijn loopbaan vervolgt bij Villarreal. De 27-jarige centrale verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2022 bij de club uit LaLiga houdt. Op Goodison Park had Mori nog de beschikking over een verbintenis tot de zomer van 2020.

Naar verluidt heeft de nummer van vijf van LaLiga van vorig seizoen miljoenen betaald om de stopper in te lijven. Meerdere clubs aasden op de Argentijn, zoals Middlesbrough en het Mexicaanse Monterrey. Beide genoemde clubs zouden minimaal zes miljoen euro geboden hebben, maar grijpen dus mis en zien Mori naar Spanje trekken.

Mori kwam in 2015 over van River Plate voor een bedrag van circa dertien miljoen euro. De verdediger droeg in totaal 67 keer het shirt van the Toffees, met vijf doelpunten als resultaat. Vorig seizoen kampte Mori met een knieblessure, waardoor hij lange tijd aan de kant stond. De verdediger was opgenomen in de voorselectie van Argentinië voor het WK, maar overleefde de schifting niet.