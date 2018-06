Verbazing én steun voor KNVB: ‘Neem Sparta, dat is gruwelijk gedupeerd’

Roger Geutjes, bestuurder van de belangenvereniging van scheidsrechters (BSBV), werd donderdag verrast. De KNVB meldde in een persbericht dat er een mogelijke uitstel komt van de introductie van de videoscheidsrechter (VAR) in de Eredivisie. “Dat de KNVB dit nu naar buiten brengt, is in onze ogen heel gek. We zijn nog volop in onderhandeling en het lijkt ons geen goed idee om hierover via de pers te communiceren.”

“Het laatste contact tussen ons is dat wij een voorstel hebben gedaan aan de bond en dat we wachten op een reactie van hen. Nu komt dit ertussen.” Het gaat de BSBV onder andere om de arbeidsvoorwaarden van de scheidsrechters. “Die zijn nog niet ingevuld. Ook omdat het hier om een apart vak gaat. Het is voor te stellen dat de arbeidsvoorwaarden van een video-arbiter anders is dan een scheidsrechter in het veld.”

De onderhandelingen zijn volgens de KNVB ‘geklapt’ op de eis van de BSBV om invloed te hebben op het aanstellingsbeleid. De vakbond wil een zo democratisch mogelijk roulatiesysteem, terwijl de KNVB de beste videoscheidsrechters op de beste duels wil. De BSBV bevestigt dat de aanwijzing van de scheidsrechters een pittige discussie opleverde met de KNVB.

“De KNVB wil de beste scheidsrechters bij de beste wedstrijden. Dat willen wij natuurlijk ook. Maar zij willen daar volledige vrijheid in hebben. Wij zeggen: er staan komend seizoen meer dan driehonderd wedstrijden op het programma, hoe kunnen we van tevoren al een indeling weten van de scheidsrechters?”, vervolgt Geutjes tegenover het Algemeen Dagblad.

Oud-scheidsrechter Mario van der Ende stelt dat de KNVB moet kiezen voor kwaliteit en geeft de voetbalbond gelijk. “Neem alleen al die twee wedstrijden tussen Sparta en FC Emmen in de play-offs, waarin Sparta gruwelijk gedupeerd is. Daarom kan ik weinig met de reactie van de scheidsrechtersbond, die met een roulatiesysteem wil gaan werken. Laat de belangenvereniging er eerst eens voor zorgen dat hun mensen de regels goed hanteren.”