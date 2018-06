WK-ganger moet 2000 kilometer reizen: ‘Niet klagen, dat is voor losers’

Zwitserland speelde gelijk tegen Brazilië (1-1), waardoor het Europese land vrijdag met een goed gevoel aantreedt tegen Servië. De media in Zwitserland stellen dat het gereis mogelijk roet in het eten kan gooien. De ploeg van Vladimir Petkovic moest namelijk tweeduizend kilometer reizen van Samara naar Kaliningrad om het tweede WK-duel af te werken.

“Het is beter niet te klagen, dat is voor losers en we willen geen losers zijn. We willen sterk zijn tegen iedere tegenstander en we willen vrijdag laten zien dat we op een goed niveau zitten en dat we elke ploeg kunnen verslaan”, zegt de bondscoach van Zwitserland, die niet wil beamen dat het favoriet is tegen Servië, geciteerd door Goal.

“Als je favoriet wil zijn, moet je het tonen op het veld. We moeten vol zelfvertrouwen zijn, maar ook respect hebben voor Servië, dat veel kwaliteitsspelers heeft. Ik zal met de spelers praten en ik zal ze vertellen dat we weliswaar een geweldige wedstrijd tegen Brazilië hadden, maar dat de focus nu echt op Servië moet liggen”, aldus Petkovic.

Xherdan Shaqiri is een van de sterspelers van Zwitserland, maar de keuzeheer wil graag zien dat de aanvaller van Stoke City meer brengt. “Ik verwacht altijd meer van hem, maar dat doe ik ook bij de anderen in de ploeg. Maar hij is altijd positief gestemd. Hij wil ook altijd meer. Er is altijd die tien procent aan mogelijkheden, altijd wat verbeterpuntjes, ook bij hem.”