Tottenham lijkt kansloos: ‘Ik zie mezelf niet buiten Barcelona spelen’

Jordi Alba ziet zichzelf niet de overstap maken naar Tottenham Hotspur. De Spaans international werd deze week in de Engelse en Spaanse media gelinkt aan een transfer naar the Spurs. Op een persconferentie heeft de linksback van Barcelona aangegeven dat hij een dergelijke transfer niet ziet zitten en hij zich volledig richt op zijn huidige werkgever.

Onder meer het Spaanse Sport maakte melding van de interesse vanuit Londen. De Engelse topclub zou echter wel diep in de buidel moeten tasten om het tot medio 2020 doorlopende contract van Alba bij Barcelona af te kopen. De afkoopsom van de linkervleugelverdediger is namelijk bepaald op honderdvijftig miljoen euro.

Alba werd gevraagd of de interesse van Tottenham invloed op hem heeft. “Nee, nee. Ik zit prima bij Barcelona. Als het aan mij ligt, blijf ik de rest van mijn leven bij Barcelona”, aldus de 29-jarige Spanjaard. “Maar het ligt niet alleen aan mij, het hangt ook af van wat de club wil. En daarnaast heeft het ook te maken met mijn spel. Maar ik zie mezelf niet buiten Barcelona spelen.”

Alba speelde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona en brak uiteindelijk door bij Valencia. In 2012 maakte hij voor veertien miljoen euro de overstap naar Barcelona. In het seizoen 2014/15 won hij met zijn huidige club de Champions League en in totaal werd hij vier keer kampioen met de Catalanen.