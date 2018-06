Telstar slaat dubbelslag: ‘Hij staat bekend om zijn geweldige linkerbeen’

Darren Rosheuvel heeft zich aangesloten bij Telstar. De Witte Leeuwen maken donderdag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder, die overkomt van SC Cambuur, heeft getekend bij de club uit de Eerste Divisie. Rosheuvel kwam het afgelopen seizoen tot elf wedstrijden bij Cambuur, waarin hij twee keer scoorde.

“Darren is een speler met veel talent die een goede toegevoegde waarde is voor Telstar. Darren is een hardwerkende speler die allround inzetbaar is. Hij staat bekend om zijn geweldige linkerbeen en is een echte teamspeler”, laat Piet Buter, technisch directeur van de club uit de Eerste Divisie, weten op de clubsite.

“Wij zijn blij dat Darren voor Telstar gekozen heeft, en zich daarmee kan vinden in ons toekomstplan. Wij gaan een mooie tijd tegemoet met Darren.” Eerder maakte Telstar ook al de komst van Dylan Mertens bekend. Mertens komt over van FC Volendam. “Wij hebben Dylan de laatste weken veelvuldig bekeken”, stelt Buter over de aanvaller.

"De technische staf heeft meerdere wedstrijden bezocht en ik heb hem ook zien spelen. Wij zijn er van overtuigd dat Dylan de veelzijdige aanvaller is die wij zoeken, en die past bij de speelstijl die de trainer toe gaat passen op het elftal. Met zijn techniek, lengte en fysiek is hij een goede toevoeging aan de selectie. Hij is een echte 'winner' en daardoor niet altijd de makkelijkste, maar dat is juist wat wij zoeken.”