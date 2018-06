‘Mourinho? Die keek niet naar mij om, hij gaf me een hand’

Indy Boonen besloot Manchester United deze zomer in te ruilen voor KV Oostende. Het negentienjarige jeugdproduct van KRC Genk wil meer aan spelen toekomen en zegt in gesprek met Het Laatste Nieuws dat dit bij de Engelse grootmacht niet in het vat zat: “Ik vertrok als kleine jongen naar Manchester en ben nu volwassen teruggekeerd.”

“Ik ben heel blij met de keuze die ik gemaakt heb en ben in Engeland een betere speler geworden. Dit had ik nodig. Was ik bij Genk gebleven, was het helemaal anders geweest. Hier was het altijd hetzelfde en speelde ik altijd op dezelfde positie. Daar ben ik een man geworden en leerde ik op verschillende posities en in verschillende systemen spelen”, aldus de aanvallende middenvelder annex buitenspeler.

Boonen doorliep verschillende jeugdelftallen van United totdat hij in de Onder-23 terechtkwam. Vorig seizoen mocht hij meerdere keren meetrainen met hoofdmacht. “De eerste ploeg, dat was een andere wereld. Er werd nauwelijks naar je om gekeken, ook door Romelu Lukaku niet. Ik had er een paar vrienden, zoals Ander Herrera en Antonio Valencia, met wie ik nog contact heb.”

De jongeling vertelt dat manager José Mourinho zeer weinig aandacht voor hem had: “Mourinho? Die keek niet naar mij om. Hij gaf me een hand, net als alle spelers, maar was verder heel afstandelijk. Hij isoleerde zich met een paar van zijn spelers. Nooit hebben we gesproken, ook al was ik een vaste waarde in de beloftenploeg.”