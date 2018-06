Mbappé schiet Frankrijk naar achtste finale en breekt record

Frankrijk heeft donderdag, zonder imponerend spel te etaleren, weten te winnen van Peru. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps kwam na enkele goede mogelijkheden op een terechte voorsprong via Kylian Mbappé en daarna gaven les Bleus de voorsprong niet meer uit handen: 1-0. Door de overwinning is Frankrijk al verzekerd van de volgende ronde van het WK, terwijl Peru met nul punten uit twee duels is uitgeschakeld.

Frankrijk en en Peru begonnen met wijzigingen in de opstelling ten opzichte van de eerste duels. Olivier Giroud en Blaise Matuidi vervingen bij Frankrijk Ousmane Dembélé en Corentin Tolisso, terwijl bij Peru Jefferson Farfán en Renato Tapia, die bij de eerste wedstrijd tegen Denemarken een hoofdblessure opliep, plaats moesten maken voor Pedro Aquino en Paolo Guerrero. Frankrijk was in de eerste helft de sterkere ploeg en dat bleek ook uit het aantal kansen voor les Bleus.

Antoine Griezmann schoot bij een goede mogelijkheid naast, terwijl Paul Pogba even later eveneens de scherpte miste om te scoren. Na ruim een halfuur spelen brak Mbappé de ban. Olivier Giroud had een grote mogelijkheid de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar zijn schot werd half gekraakt, waarna Mbappé eenvoudig kon binnentikken. Door de treffer werd Mbappé, 19 jaar en 183 dagen, de jongste speler ooit die op een eindtoernooi scoorde voor Frankrijk; hij pakt het Franse record af van David Trezeguet, die als twintigjarige scoorde op het WK van 1998.

Na de thee kroop Peru, met een invalbeurt van onder anderen Farfán, meer uit zijn schulp, maar het kon nauwelijks gevaar stichtten. Aquino was het dichtst bij de gelijkmaker, maar de Peruviaan trof het aluminium. Het duel kroop daarna richting het einde, waarbij Hugo Lloris, die zijn honderdste interland speelde, zich nauwelijks in het zweet hoefde te werken. Door de nederlaag staat er voor Peru in het volgende groepsduel met Australië niets meer op het spel. Frankrijk neemt het nog op tegen Denemarken, dat met een gelijkspel eveneens naar de volgende ronde gaat.