Teleurgestelde Van Marwijk baalt wederom: ‘Omdat we meer verdienden’

Australië speelde donderdagmiddag met 1-1 gelijk tegen Denemarken, waardoor the Soccerroos het eerste punt op het WK binnen hebben. De ploeg van Bert van Marwijk verloor het eerste WK-duel met Frankrijk (2-1), waardoor Australië een goed resultaat nodig heeft tegen Peru. De bondscoach hoopte op een beter resultaat tegen de Denen.

“Na de wedstrijd tegen Frankrijk was ik ook teleurgesteld en trots, omdat we meer verdienden”, zegt Van Marwijk op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “De realiteit is dat we maar één punt hebben, maar we verdienden er vier over deze twee duels. Buiten het eerste kwartier waren we beter en kregen we meer kansen. We verdienden de winst, dus ik ben teleurgesteld.”

Van Marwijk constateert dat na de openingstreffer van Christian Eriksen Australië beter ging voetballen. “Daarvoor waren we wat onrustig. Daarna voetbalden we en speelden we met vertrouwen. We vonden steeds de vrije man en daardoor controleerden we grote delen van de wedstrijd. In de tweede helft speelden we echt goed. Het is ontzettend jammer dat we niet vaker scoorden.”

Australië heeft met een punt over twee duels nog kans op het bereiken van de achtste finale, maar Van Marwijk stelt dat kwalificatie voor de achtste finale absoluut geen sinecure zal zijn. “Het belangrijkste is dat we van Peru moeten winnen. Op al het andere heb ik geen invloed, dus daar heb ik geen aandacht voor”, besluit de bondscoach.