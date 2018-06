Brighton handelt snel en haalt concurrent van Tim Krul uit de League One

Jason Steele is speler van Brighton & Hove Albion, zo meldt de Premier League-club donderdag via de officiële kanalen. De doelman, die bij Sunderland nog tot medio 2021 vastlag, heeft tot de zomer van 2021 getekend bij the Seagulls. Met de komst van Steele lijkt Tim Krul op weg naar de uitgang bij de club van manager Chris Hughton.

Steele heeft vorig seizoen achttien wedstrijden gespeeld bij the Black Cats, die degradeerden naar de League One. Hughton zag zijn kans schoon de 27-jarige sluitpost op te pikken. “We zijn verheugd dat we ons hebben verzekerd van de diensten van Jason, een doelman die veel ervaring brengt en al meer dan driehonderd duels op profniveau achter de rug heeft”, laat de managet weten op de clubsite.

“Mathew Ryan heeft vorig seizoen uitstekend gepresteerd bij ons in de Premier League vorig seizoen en met de komst van Jason, en het vertrek van Niki Mäenpää, hebben we weer evenveel opties op die positie. Jason gaat samenwerken met Ben Roberts en de andere keepers en ik kijk ernaar uit om hem te verwelkomen in het voorseizoen”, besluit de manager.

Steele, eerder onder meer actief voor Northampton Town, Middlesbrough en Blackburn Rovers, lijkt de tweede doelman te worden voor Brighton. Tim Krul, die vorig seizoen veelvuldig op de bank zat, beschikt over een aflopend contract en lijkt niet meer in actie te komen voor de club. De Nederlander werd al gelinkt aan onder meer Fulham en clubs uit Spanje.