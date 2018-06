Rugklachten leiden tot verbanning van WK: ‘Elke bondscoach had dat gedaan’

Roy Keane, Diego Maradona, Nicolás Anelka en Zlatko Zahovic zijn zomaar wat bekende namen die in de afgelopen decennia voortijdig naar huis werden gestuurd en door toedoen van de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic is het lijstje maandag weer iets langer geworden. De trainer van wat weleens een van de verrassingen van het toernooi in Rusland zou kunnen worden, had na een paar dagen al genoeg gezien van Nikola Kalinic en besloot het WK met 22 man af te maken.

Door Robin Bruggeman

Dalic wilde de spits, die in 42 interlands goed was voor 15 doelpunten, afgelopen zaterdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Nigeria een paar minuten voor tijd laten invallen toen Kalinic dit, na geruime tijd te hebben warmgelopen, weigerde. “Hij deed tijdens de wedstrijd een warming-up en het was de bedoeling dat hij er in de tweede helft in zou komen”, verklaarde de bondscoach maandag, twee dagen na het duel tegen de Super Eagles.

“Hij liet toen echter weten dat hij niet klaar was om in te vallen wegens rugklachten. Hetzelfde gebeurde tijdens de oefenwedstrijd tegen Brazilië in Engeland (op 3 juni jongstleden, red.) en zondag tijdens de training. Ik heb dat kalm geaccepteerd en aangezien ik fitte spelers nodig heb die er klaar voor zijn om te spelen, ben ik tot deze beslissing gekomen”, legde Dalic, die verder geen vragen wilde beantwoorden over de kwestie-Kalinic, zijn beslissing om afscheid te nemen van de aanvaller uit.

Bondscoach Zlatko Dalic nam de beslissing om Nikola Kalinic naar huis te sturen.

Hoewel Dalic zich verder op de vlakte hield over de situatie, berichtte het Kroatische medium Vecernji List een dag later dat er op de achtergrond al geruime tijd een aantal zaken speelden. De bondscoach zou na de oefenwedstrijd tegen de Goddelijke Kanaries in Liverpool voor het eerst iets hebben gemerkt van de frustratie bij Kalinic, die concurrent Andrej Kramaric zag invallen en vervolgens aan keeperstrainer Drazan Ladic vroeg waarom hij niet aan de beurt was gekomen.

Toen Dalic, die in de voorbereiding op het WK specifiek aan heeft gegeven alleen spelers mee te willen nemen die honderd procent fit zijn, Kalinic tegen Nigeria wilde laten invallen weigerde de spits dit, om na afloop van de 2-0 overwinning de festiviteiten op het veld te ontwijken en als enige speler meteen de kleedkamer in te duiken. Een dag later, toen de Kroatische selectie weer terug was in het basiskamp, wachtte Dalic volgens de Kroatische krant uren op het moment dat Kalinic naar hem toe zou komen om de situatie uit de praten en eventueel zijn excuses aan te bieden.

Een mea culpa van de spits zou er zelfs toe geleid hebben dat de bondscoach hem in Rusland had gehouden, maar nadat Kalinic niets van zich liet horen besloot Dalic een onderhoud met aanvoerders Vedran Corluka en Luka Modric te beleggen. De boodschap van het ervaren duo was duidelijk: ‘Trainer, je hebt geen keus, je moet hem naar huis sturen!’, waarna de bondscoach de knoop doorhakte en Kalinic op zijn kantoor ontbood. Toen de aanvaller na het slechte nieuws via WhatsApp afscheid nam van de rest van de selectie en hen succes wenste, zouden slechts twee ploeggenoten hebben gereageerd op zijn woorden.

Kroatië won zijn eerste wedstrijd op het WK afgelopen zaterdag met 2-0 van Nigeria en was donderdagavond met 0-3 te sterk voor Argentinië.

De keuze van Dalic, die door het besluit om afscheid te nemen van Kalinic geen vervanger met dezelfde karakteristieken als eerste keus Mario Mandzukic meer in zijn selectie heeft, kan aan het thuisfront op waardering rekenen van Ciro Blazevic, de succescoach die Kroatië naar een derde plaats op het WK van 1998 wist te leiden: “Hij had geen keus. Ik had natuurlijk hetzelfde gedaan, net als iedere andere bondscoach op de wereld. Dit was een eenvoudige beslissing. Het lijkt erop dat de spelers dachten dat Dalic alles zou accepteren omdat hij zo rustig is.”

“Maar op het moment dat het moest, reageerde hij op de juiste manier en liet hij zijn autoriteit zien. Ik weet zeker dat dit de sfeer binnen de selectie niet zal aantasten. Dalic heeft zijn gezag verstevigd en dit zal het team alleen maar sterker maken. Helaas voor Kalinic heeft hij de deur bij de nationale ploeg waarschijnlijk voor zichzelf dichtgegooid. Dalic zal hem zeker niet meer oproepen en de bondscoaches die hem opvolgen zullen dit ook niet door de vingers zien”, wordt hij geciteerd door 24Sata.

Het incident vormt de conclusie van een jaar dat de dertigjarige spits ondanks zijn gewenste transfer van Fiorentina naar AC Milan afgelopen zomer snel zal willen vergeten. De onderhandelingen tussen La Viola en de Milanese grootmacht kenden een lange aanloop en Kalinic joeg zijn oude werkgever tegen zich in het harnas door zich niet meer op de laatste training voor zijn overstap naar het San Siro te laten zien. Dit leverde hem een boete en reprimande van de Florentijnen op: “Fiorentina laat weten dat Nikola Kalinic niet op de ochtendtraining is verschenen en de club niet op de hoogte heeft gesteld van de oorzaak. De speler, die de regels rond de activiteiten van het team heeft overtreden, zal gestraft worden”, verklaarde de club destijds.

Bij Milan kwam hij in 31 wedstrijden in de Serie A niet verder dan 6 doelpunten en trainer Gennaro Gattuso liet een aantal keer zijn onvrede blijken over het gebrek aan inzet dat Kalinic op het veld tentoonspreidde. In maart werd hij nog buiten de selectie gelaten voor het treffen met Chievo nadat hij volgens Rino zijn snor had gedrukt op het trainingsveld: “De regels zijn hetzelfde voor iedereen. Wie niet goed traint, blijft thuis. Ze moeten alles in die twee uur op het trainingsveld stoppen. Ik wil professionaliteit en inzet zien”, was hij destijds duidelijk in de Italiaanse pers.

Ondanks het tegenvallende seizoen en Kalinic’ tanende populariteit bij de achterban moet Milan, volgens de afspraken die het vorig jaar met Fiorentina maakte, nadat het de aanvaller in eerste instantie een jaar huurde voor 5,5 miljoen, deze zomer 20 miljoen euro richting Toscane sturen om hem definitief in te lijven. De kans lijkt echter groot dat de Kroaat meteen weer doorverkocht wordt en er is interesse uit bijna de complete Turkse top en van West Ham United en Sevilla. Of het besluit van bondscoach Dalic ook gevolgen zal hebben voor de marktwaarde van Kalinic zullen i Rossoneri spoedig merken aan de onderhandelingstafel.