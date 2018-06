‘Dopingzondaar’ blijft Russische ploeg achtervolgen tijdens WK

MOSKOU - De nationale ploeg van Rusland won dinsdag met 3-1 van Egypte en op de persconferentie kon Stanislav Cherchesov op applaus rekenen van het Russische journaille. De bondscoach schepte genoegen in het handgeklap, maar raakte humeurig toen een verslaggever een vraag stelde over Ruslan Kambolov. “Misschien heb je een vraag over de wedstrijd die we net hebben gespeeld, die beantwoord ik met alle liefde”, aldus Cherchesov in het Krestovsky Stadion.

Kambolov is een 28-jarige verdediger die mee zou gaan naar het WK, maar vanwege een blessure moest afhaken en werd vervangen door oudgediende Sergei Ignashevich. Deze speler van Rubin Kazan zou op 30 mei 2015 positief hebben getest op het gebruik van doping omdat hij de verboden ontstekingsremmer dexamethason zou hebben gebruikt. Ondanks dat de Kaukasiër dus niet aanwezig is tijdens het WK, blijft de zaak-Kambolov diverse media bezighouden.

De ARD twijfelt er aan dat Kambolov vanwege een blessure is thuisgelaten. Men vermoedt dat de tweevoudig international de definitieve selectie niet heeft gehaald om geruchten over mogelijk dopinggebruik binnen de Russische selectie in te dammen. “Toen Kambolov urine moest afleveren voor een dopinganalyse werden er zonder twijfel andere stalen uitgewisseld. De case rond Kambolov werd meteen als een dopingzaak beschouwd, en de FIFA weet dat”, aldus de Duitse openbare omroep dinsdag.

Een pion van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB), Evgeni Blochin, zou de stalen hebben verwisseld en de originele onder nummer 3878295 later hebben vernietigd. De FIFA opende op 30 januari van dit jaar een onderzoek, maar op 19 april werd de zaak gesloten in verband met een gebrek aan bewijs. “Ik heb gemerkt dat er een zekere spanning in de lucht hing, maar ik heb mij er nooit echt mee bezighouden”, vertelde Kambolov in een interview met de krant Sport-Express.

“Ik wilde namelijk niet dat deze situatie mijn carrière zou beïnvloeden. De FIFA heeft mij per brief laten weten dat de zaak is afgedaan. Waarom de FIFA mij heeft onderzocht? Ik snap dat ook niet. Hoe meer je erover nadenkt, hoe raarder het is. Ik weet niet eens wat de FIFA van mij wilde, maar het belangrijkste is dat alles in mijn voordeel is beslecht. Of ik vreesde voor een schorsing? Nou, ik volg het nieuws. Russische atleten van andere sporten zijn eerder gediskwalificeerd en dat zet je wel aan het denken.”

“Je bent onschuldig, maar toch ondervind je er hinder van. Maar ik heb altijd vertrouwen gehad in mijzelf en ik spreek mijn dankbaarheid uit aan de Russische voetbalbond, mijn advocaten en aan dokter Eduard Bezuglov van de Russische ploeg. Ik heb geprobeerd om mij op mijn werk te concentreren en zij hebben mij voor de rest erg goed geholpen”, aldus Kambolov, die begin februari door de website Sports nog werd omschreven als ‘de hoop’ en ‘de nieuwe leider’ van Rubin Kazan. Eerder speelde hij voor Neftekhimik, Volgar, FK Novgorod en Lokomotiv Moskou.

De FIFA startte het onderzoek naar Kambolov op aanraden van Grigori Rodchenkov, voormalig directeur van het Russische antidopingcentrum. Het was deze Rodchenkov die in 2015 uit de school klapte over een door de staat gestuurd dopingsysteem dat systematisch alle antidopingregels overtreedt. Atleten zouden met medeweten van de autoriteiten op grote schaal doping genomen hebben in aanloop naar vooral de Winterspelen in Sochi in 2014. Rusland werd vervolgens uitgesloten van deelname aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro en aan de Winterspelen voor paralympiërs in Pyeongchang.

Ook in het Russische voetbal wordt volgens Rodchenkov geknoeid en de zaak-Kambolov is daar volgens hem een treffend voorbeeld van. Echter: antidopingbureau WADA deed onderzoek naar de gehele voorselectie van de Russische ploeg en liet in mei weten geen onregelmatigheden bij urinetesten te hebben gevonden. Voor Aleksandr Alaev van de voetbalbond kwam dat niet als een verrassing: “We hebben nooit getwijfeld aan het resultaat. De achterdocht is altijd ongegrond geweest. De RFU vecht juist een consistente strijd uit tegen het gebruik van doping. Een schone sport is onze prioriteit”, aldus Alaev.