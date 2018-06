Maatregelen geëist van FIFA bij geval Amrabat: ‘Een alarmerend voorbeeld’

De internationale spelersvakbond FIFPro roept FIFA op om de regels rond hersenschuddingen beter te handhaven. Nordin Amrabat liep in het duel met Iran een hersenschudding op, maar stond enkele dagen later alweer bij de aftrap van de wedstrijd tegen Portugal. FIFPro wil dat spelers minimaal zeven dagen rust nemen na een hersenschudding.

Daarnaast wil Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van FIFPro, artsen meer tijd geven om een speler op het veld te onderzoeken bij het vermoeden van een hersenschudding. Vlak voor het WK maakte de FIFA bekend dat de scheidsrechter onder meer de wedstrijd drie minuten kan stilleggen zodat de medische staf een speler kan onderzoeken.

"Die maatregel voegt niets toe aan een betere aanpak van hersenschuddingen", zegt Gouttebarge, geciteerd door de NOS. "Een dokter moet minimaal tien minuten de tijd hebben om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een hersenschudding. Het handhaven van het protocol is een probleem. Het protocol moet beter toegepast en gehandhaafd worden. We liggen in het voetbal achter in vergelijking met andere sporten.”

“Dit (het geval van Amrabat, red.) is wederom een alarmerend voorbeeld van een speler die in gevaar wordt gebracht”, zo luidt het statement van de FIFPro verder. “Amrabat kwam te snel weer in actie. Vier jaar na het vorige WK heeft het voetbal weinig vooruitgang geboekt.” De FIFA heeft al gesteld ‘geschokt’ te zijn door de behandeling van Amrabat tijdens het duel. De international ontving enkele klappen van de arts en kreeg water over zich heen gespoten.