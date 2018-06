Fàbregas: ‘Dat zijn de twee slechtste teams op het WK, met afstand’

Cesc Fàbregas is niet onder de indruk van de landen die in Groep A zijn ingedeeld. Rusland, Uruguay, Egypte en Saudi-Arabië hebben reeds twee wedstrijden gespeeld dit WK en de Spaanse middenvelder van Chelsea heeft weinig genoten van de confrontaties. Met name het spel van de twee laatstgenoemde landen, die reeds zijn uitgeschakeld, kon Fàbregas niet bekoren.

"Dat zijn de twee slechtste teams op het WK, met afstand", zegt de routinier, die niet als international van Spanje aanwezig is in Rusland, bij de BBC. Dat de twee landen zijn uitgeschakeld, verrast Fàbregas niet, aangezien er sprake is van een kwaliteitsverschil: "Dit kan gebeuren op het hoogste niveau. Er is gewoon een groot verschil in kwaliteit waarneembaar."

Fàbregas kan wel af en toe genieten van Luis Suárez. De aanvaller liet woensdag in de wedstrijd tegen Saudi-Arabië weinig zien, maar scoorde wel de enige treffer, waardoor Uruguay al verzekerd is van de volgende ronde. "Weet je wat het is met Suárez? Ik zou geen negatief woord over hem kunnen zeggen tijdens de wedstrijd", begint de Spanjaard over de spits.

"Zelfs als hij niet zo goed speelt als hij doorgaans doet, kan ik dat niet. Zoals Didier (Drogba, ook als analist aanwezig bij de BBC, red.) dat deed tegen ons bij Arsenal toen hij voor Chelsea speelde. Ik zag hem negentig minuten lang niet en in de 92ste minuut scoorde hij het winnende doelpunt. Dat is ook precies wat Suárez zo goed maakt", besluit Fàbregas.