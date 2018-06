Klopp schakelt door naar Napoli-aanvaller van 60 miljoen

Everton ziet twee potentiële opvolgers van Leighton Baines in de Bundesliga. Wendell van Bayer Leverkusen en Marvin Plattenhardt van Hertha BSC zijn allebei in beeld op Goodison Park. (Sky Sports)

Lorenzo Insigne, die voor zestig miljoen euro op te pikken is bij Napoli, is nu het voornaamste doelwit voor Jürgen Klopp.