AZ haalt voor de derde keer deze zomer talent weg uit Amsterdam

AZ heeft donderdag centrale verdediger Léon Bergsma vastgelegd, zo melden de Alkmaarders via de officiële kanalen. De 21-jarige Amsterdammer komt over van Ajax en tekent bij AZ een contract tot medio 2022. Het afgelopen seizoen was Bergsma aanvoerder van Jong Ajax dat kampioen werd van de Jupiler League. Na Vince Gino Dekker en Mauro Savastano is Bergsma het derde talent dat in korte tijd Ajax inruilt voor AZ.

Bergsma, die de gehele jeugdopleiding van de Amsterdammers doorliep, maakte zijn debuut in het betaalde voetbal op 8 mei 2015 door in de vallen tegen FC Oss. Tot dusver speelde de jeugdinternational 61 Jupiler League-duels, waarin hij één keer scoorde. "Een heerlijk gevoel", reageert Bergsma na het zetten van zijn handtekening op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Het is fantastisch om bij deze club te mogen tekenen. AZ is voor mij een topclub, geeft de jeugd een kans en speelt mooi attractief voetbal. Daar houd ik van. Ik ga gewoon mijn stinkende best doen." Max Huiberts, directeur voetbalzaken, is eveneens blij: "We hebben Léon de afgelopen jaren gevolgd en kennen hem goed. Het is een zeer talentvolle jongen die heeft laten zien heel goed bij AZ te kunnen passen. Wij vinden dat hij de potentie heeft om in het eerste te spelen."

Bergsma had in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot de zomer van 2019. De optie in zijn verbintenis werd afgelopen seizoen nog gelicht, maar de centrale verdediger mocht uitkijken naar een andere club. Verschillende Eredivisie-clubs toonden volgens Voetbal International belangstelling, maar AZ heeft Bergsma binnengehengeld.