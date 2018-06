Van Marwijk houdt mede dankzij VAR punt over aan treffen met Denemarken

Australië en Denemarken hebben elkaar donderdag in Samara in evenwicht gehouden. De Denen kwamen al vroeg op voorsprong dankzij een treffer van Christian Eriksen, maar zagen the Socceroos in de eerste helft nog langszij komen dankzij een strafschop van Mile Jedinak. In die stand kwam in de tweede helft geen verandering meer, waardoor het treffen in 1-1 eindigde.

Bert van Marwijk bracht in het duel met Denemarken dezelfde elf spelers aan de aftrap als afgelopen zaterdag, toen er met 2-1 verloren werd van Frankrijk. Bij de Denen kregen Ajacied Lasse Schöne en Feyenoorder Nicolai Jörgensen een basisplaats en de formatie van bondscoach Age Hareide kende in Samara een uitstekende start. Jörgensen legde de bal in het strafschopgebied op fraaie wijze panklaar voor Eriksen, die het leer op heerlijke wijze tegen de touwen volleerde: 1-0.

Na de vroege openingstreffer pakten de Denen echter niet door en ondanks dat Jörgensen nog een goede kopkans kreeg op de 2-0, werd Australië sterker. Mogelijkheden voor Tom Rogic en Robbie Kruse leverden geen treffer op, maar dankzij de videoscheidsrechter kregen the Socceroos kort voor rust alsnog de verdiende gelijkmaker. Na een handsbal van Yussuf Poulsen ging de bal na inmenging van de videoscheidsrechter op de stip. Poulsen kreeg een gele kaart en is nu geschorst voor het laatste groepsduel met Frankrijk, omdat hij in de wedstrijd tegen Peru ook al een gele kaart kreeg voor het veroorzaken van een strafschop.

Jedinak maakte vanaf elf meter geen fout en zette de gelijkmaker op het scorebord. Voor rust had Denemarken nog op voorsprong kunnen staan, aangezien een inzet van Trent Sainsbury bijna achter zijn eigen doelman Matthew Ryan belandde. In de tweede helft kwamen de Denen iets sterker uit de kleedkamer, wat al snel resulteerde in een schietkans voor Pione Sisto. Gaandeweg het tweede bedrijf werden de Australiërs echter sterker. De ploeg van Van Marwijk was met name gevaarlijk via de zijkanten, wat een aantal dreigende voorzetten opleverde.

Verder namen Rogic, Matthew Leckie en invaller Daniel Arzani het Deense doel onder vuur, maar een Australische treffer leverden die pogingen niet op. Aan de andere kant nam Sisto het doel nog eens onder vuur, maar tot een treffer kwam het in de slotfase van het duel niet meer. Australië kan zich in het laatste groepsduel alsnog plaatsen voor de tweede ronde. De formatie van Van Marwijk moet in ieder geval zelf winnen van Peru en is dan afhankelijk van het resultaat in de wedstrijd tussen Denemarken en Frankrijk.