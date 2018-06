Juventus versterkt zich definitief met transfervrije Emre Can

Emre Can mag zich definitief speler van Juventus noemen, zo maakt de Italiaanse club donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder vertrok onlangs transfervrij bij Liverpool en werd eerder op de dag al medisch gekeurd in Turijn. Can heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract.

De komst van Can komt niet uit de lucht vallen, aangezien hij de afgelopen maanden al nadrukkelijk gelinkt werd aan een overstap naar La Vecchia Signora. Liverpool deed nog een aantal pogingen om de middenvelder, die wegens een rugblessure een flink deel van de seizoensontknoping aan zich voorbij moest laten gaan, aan boord te houden, maar slaagde er uiteindelijk niet meer in om hem ervan te overtuigen zijn contract te verlengen.

De 24-jarige Can speelde in totaal 167 wedstrijden voor the Reds, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 12 assists. Liverpool nam de twintigvoudig Duits international, die door Joachim Löw niet mee werd genomen naar het WK, in 2014 voor twaalf miljoen euro over van Bayer Leverkusen. Die Werkself betaalden Bayern München op hun beurt een jaar eerder vijf miljoen voor de middenvelder.

Voor Juventus wordt Can na, de definitief overgenomen, Douglas Costa, Mattia Perin en Andrea Favilli de vierde aanwinst voor het aankomende seizoen. Hij zal de concurrentie aangaan met onder meer Blaise Matuidi, Sami Khedira, Rodrigo Bentancur, Stefano Sturaro, Miralem Pjanic en Claudio Marchisio, al worden die laatste drie de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek uit het Allianz Stadium.