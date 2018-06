Manchester United rondt komst ‘Goddelijke Kanarie’ af: ‘Dit hadden we nodig’

Manchester United maakte ruim twee weken geleden al bekend dat Fred volgend seizoen op Old Trafford zal spelen en de Engelse grootmacht laat donderdagmiddag via de officiële kanalen weten dat de komst van de middenvelder helemaal is afgerond. De Braziliaanse WK-ganger heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract, met een optie voor nog een seizoen.

“Fred is een goede aanvulling op de kwaliteiten van de middenvelders die we al in huis hadden. Dit hadden we nodig: zijn creatieve brein en zijn visie voegen een nieuwe dimensie toe aan ons spel. Ik ben erg blij dat hij naar onze club komt en ik geloof dat onze spelers begrijpen hoe belangrijk hij kan zijn voor ons team”, reageert José Mourinho.

Fred zelf is opgetogen met zijn transfer: “Dit is de grootste club van de wereld en ik ben blij dat ik deel uit mag gaan maken van dit ongelooflijke team. Om te kunnen werken met Mourinho, die zoveel prijzen heeft gewonnen, is een niet te missen kans. Ik kan niet wachten om te beginnen en om mijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten. Ik wil iedereen bij Shakhtar Donetsk bedanken voor alles wat zij de afgelopen vijf jaar voor mij hebben gedaan. Dit is een spannende tijd voor mij en ik kan me nu volledig focussen op het WK.”

Met de transfer van de middenvelder is naar verluidt 59 miljoen euro gemoeid. De 25-jarige Fred kwam in de afgelopen seizoenen tot ruim honderd wedstrijden voor Shakhtar en werd drie keer landskampioen met de Oekraïners. Voor de Goddelijke Kanaries kwam hij tot nu toe acht keer in actie, al bleef hij tijdens de openingswedstrijd van het WK tegen Zwitserland negentig minuten op de bank.