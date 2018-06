Bijval voor ‘schuldige’ Özil: ‘Hij is misschien wel de belangrijkste speler’

De druk op de Duitse ploeg in aanloop naar de tweede groepswedstrijd tegen Zweden is torenhoog. Duitsland verloor in het eerste duel met 0-1 van Mexico en de kritiek op de formatie van bondscoach Joachim Löw was niet mals. Mesut Özil was een veelgezocht doelwit, maar dat vindt Dietmar Hamann niet terecht.

“Özil is een briljante speler, die zijn sporen verdiend heeft voor het Duitse voetbal. Ze moeten van hem afblijven”, zegt Hamann bij RTE. “Als we een kans willen maken op dit WK, is Özil een belangrijke speler. Misschien wel de belangrijkste speler. De jacht op Özil is een voordeel voor een aantal andere spelers, omdat zij zich daarachter kunnen verstoppen. Als het niet werkt, is Özil de schuldige.”

“Als hij niks deed, had niemand anders wat gedaan”, vervolgt de oud-international van Duitsland. “Er wordt teveel gepraat over systemen en tactieken, maar de Mexicanen waren gewoon agressiever en krachtiger. Duitsland was gewoon verbaasd door hun kwaliteiten. We speelden naïef. Iedereen wilde met de bal spelen, maar niemand zonder bal.”

Na de deceptie in het eerste duel neemt Duitsland het komende zaterdag in Sochi op tegen Zweden, dat eerder op het WK met 1-0 wist te winnen van Zuid-Korea. Die Mannschaft neemt het vervolgens op woensdag 27 juni in Kazan nog op tegen de Zuid-Koreanen.