Wie is Andriy Lunin, de nieuwe miljoenenaankoop van Real Madrid?

LUHANSK - Real Madrid maakt de komst van Andriy Lunin waarschijnlijk donderdag nog wereldkundig. De Champions League-winnaar betaalt volgens XSPORT negen miljoen euro voor de negentienjarige doelman, een transfersom die door variabelen met 4,4 miljoen kan oplopen. Wie is deze Lunin? Wat heeft hij zoal gepresteerd en hoe wordt hij in Oekraïne beoordeeld?

Napoli

Andriy Pyatov is sinds jaar en dag de doelman van de nationale ploeg van Oekraïne, maar de kans is groot dat bondscoach Andriy Shevchenko voortaan kiest voor Lunin. De keeper van Zorya Luhansk maakte in maart zijn debuut en met 19 jaar en 40 dagen werd hij de jongste doelman ooit voor Oekraïne. Hij nam dat record over van Maxim Koval, die 19 jaar en 174 dagen oud was toen hij voor het eerst zijn opwachting maakte voor zijn land. Lunin maakte in de oefeninterland tegen Saudi-Arabië (1-1) een uitstekende indruk en deed het ook goed in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Albanië (1-4 winst) in juni.

Drie dagen na het treffen in Shkodër pakte La Gazzetta dello Sport uit met het bericht dat Zorya een bod van acht miljoen euro van Napoli had geaccepteerd. Zorya leek zelf dan ook al rekening te houden met een vertrek van Lunin omdat men Zauri Makharadze weghaalde bij Olimpik Donetsk. “We ontkennen niet dat veel clubs in Europa geïnteresseerd zijn in Lunin. En het klopt dat Napoli inmiddels voor ligt op andere clubs. Of Liverpool, Everton en Internazionale in de markt zijn? Er zijn nog grotere clubs die meedingen. Er wordt onderhandeld”, vertelde algemeen directeur Sergei Rafailov.

Een van die grote clubs bleek dus Real Madrid te zijn. Volgens onder meer XSPORT en Marca is de deal rond, maar wordt Lunin waarschijnlijk wel meteen verhuurd aan een andere club. Clubs als Real Sociedad, Internazionale, Juventus, Bologna, Watford en Liverpool worden genoemd en ook Napoli heeft nog altijd belangstelling. I Partenopei leken Lunin dus al binnen te hebben, maar worden dus toch nog afgetroefd door Real. Lunins vader Aleksei zei begin juni nog dat Napoli ‘de prioriteit’ is voor zijn zoon: “We kijken ernaar uit om hun directie te ontmoeten, we zijn blij met de interesse.”

Gianluigi Donnarumma

Lunin werd geboren in Krasnograd (‘mooie stad’), een stad in de oostelijke oblast Kharkiv. Hij sloot zich op zijn twaalfde aan bij de jeugdopleiding van Metalist Kharkiv en vertrok na drie seizoenen naar Dnipro Dnipropetrovsk. In oktober 2016 maakte Lunin zijn debuut in het eerste elftal en een klein jaar later transfereerde de goalie naar Zorya Luhansk. Nog geen twee jaar na zijn debuut in het profvoetbal verkast het talent dus naar het Real van nieuwbakken trainer Julen Lopetegui. Lunin keepte tot dusverre 61 wedstrijden in clubverband. Daarin kreeg hij 77 treffers om de oren en behaalde hij 20 keer een clean sheet.

Lunin wordt in Oekraïne beschouwd als misschien wel de beste doelman van de competitie en bij Zorya werd hij begin juni verkozen tot Speler van het Jaar. Hij bleef middenvelder Artem Gromov en aanvaller Yuri in de verkiezing voor. Ook Andrea Maldera, de Italiaanse techniektrainer van de nationale ploeg, is onder de indruk van Lunin: “Hij heeft op zijn 21e al succes. Hij heeft zichzelf eenvoudig aangepast aan de nationale ploeg, waar hij moet opboksen tegen de ervaren Pyatov. Hij is een bescheiden jongen met charisma”, aldus Maldera op 16 juni in een interview met Footboom.

“Hij heeft een goed voorkomen en lijkt een beetje op Gianluigi Donnarumma. Hij heeft een geweldig potentieel, dus het verbaast mij niet dat Napoli en andere clubs interesse hebben. Of hij bij een Napoli eerste keeper zou kunnen worden? Hij heeft goede ervaring opgedaan bij Zorya en de nationale ploeg, maar hij is nog jong en ik weet niet of hij al met de hoge druk in Napels zou kunnen omgaan. Maar toch zou ik het wel met hem aandurven”, besluit het lid van de technische staf van Shevchenko. Bij Real moet Lunin op termijn de concurrentie aangaan met Keylor Navas. De Costa Ricaan werd op het WK gevraagd naar de komst van Lunin. Hij zei: “Lunin? Ik heb hem niet zien spelen en focus mij op het WK, maar ik verwelkom iedere speler zo goed mogelijk. Of het nu een aanvaller, verdediger of een doelman is.”