‘Real Madrid richt pijlen op Barcelona-doelwit van zeventig miljoen’

Thiago Alcântara maakte in het verleden al vier jaar deel uit van de hoofdmacht van Barcelona en de kans dat hij volgend seizoen weer in LaLiga te bewonderen is, lijkt met de dag groter te worden. Nadat Barça al nadrukkelijk in verband werd gebracht met een terugkeer van de middenvelder, meldt Marca donderdag dat Real Madrid eveneens denkt aan de komst van de dertigvoudig Spaans international.

De Koninklijke is momenteel goed voorzien op het middenveld, maar Mateo Kovacic stuurt in de komende weken mogelijk aan op een vertrek. De Kroaat, die niet per definitie ongelukkig is in de Spaanse hoofdstad, wil volgend seizoen hoe dan ook meer aan spelen toekomen en als dat niet in het Santiago Bernabéu lukt, is hij bereid om zijn heil elders te zoeken.

Als Kovacic inderdaad de deur achter zich dichttrekt, komt Real mogelijk uit bij Thiago. De nieuwe trainer Julen Lopetegui kent de 27-jarige centrale middenvelder goed van zijn periode bij de Spaanse nationale ploeg en zou wel wat zien in een hereniging in Madrid. Bayern München zou daarnaast niet afwijzend staan tegenover een vertrek van Thiago, die nu vijf jaar voor der Rekordmeister heeft gespeeld.

De Duitse grootmacht wil wel zeventig miljoen euro incasseren voor het nog tot medio 2021 doorlopende contract van Thiago, al hoopt Real dat Bayern door de goede relatie die de twee clubs onderhouden daar wellicht nog iets van af wil halen. Dit is overigens niet de eerste keer dat Thiago in beeld is bij Real, aangezien de club er in 2013 al over nadacht om hem op te pikken bij Barcelona. Om een conflict met de aartsrivaal te voorkomen kwam de Champions League-winnaar toen echter niet in actie.