Hazard: ‘Ik zei tegen hem dat we hem nodig hebben als we willen winnen’

België won maandag zijn openingswedstrijd op het WK met 3-0 van Panama en Romelu Lukaku was met twee doelpunten een van de blinkvangers aan de kant van de Rode Duivels. De spits speelde echter een moeizame eerste helft, waarin hij slechts zeven balcontacten had, en dat kwam hem in de rust op een reprimande van aanvoerder Eden Hazard te staan. De captain liet na de wedstrijd weten dat zijn ploeg voor rust met een man minder had gespeeld en heeft een paar dagen later nog geen spijt van die uitspraak.

“Als de aanvoerder, en zelfs als ik niet de aanvoerder was geweest, mag ik wat zeggen. Ik probeer altijd mijn beste spel te laten zien op het veld en als ik andere spelers kan helpen om het beter te doen, zal ik dat ook proberen. Ik heb Romelu verteld dat we hem nodig hebben als we de wedstrijd willen winnen, niet alleen als doelpuntenmaker, maar ook als iemand die betrokken is in de opbouw”, vertelt hij donderdag aan Sky Sports.

“We hebben er normaal over gesproken en we hebben de wedstrijd gewonnen, dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.” België neemt het zaterdag op tegen Tunesië, waarna volgende week donderdag Engeland, het land waar Hazard in dienst van Chelsea al jaren zijn brood verdient, in de laatste groepswedstrijd de tegenstander is: “Je weet nooit wat er tegen Engeland kan gebeuren, ze hebben goede spelers en zijn sterk.”

“We hebben tegen Tunesië gezien dat ze veel kansen kunnen creëren. Als wij van Tunesië winnen maakt dat de zaken wat makkelijker maken voor ons. Maar ik denk dat het een mooie wedstrijd zal worden tegen Engeland, we zullen het zien. Het is altijd mooi om tegen mijn tweede vaderland of tegen Frankrijk te spelen. We hebben alles in eigen hand en het is aan ons om iets goeds op het veld te laten zien.”