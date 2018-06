‘FC Twente houdt tonnen over aan naderende recordtransfer Ajax’

Ajax wordt al enkele weken in verband gebracht met de komst van Dusan Tadic en De Telegraaf meldt donderdag dat de Amsterdammers beet lijken te hebben. De club van trainer Erik ten Hag heeft naar verluidt een persoonlijk akkoord bereikt met de speler zelf en betaalt Southampton 17,1 miljoen euro voor de 29-jarige Serviër, die daarmee de duurste aankoop van de club aller tijden zou worden.

Het nieuws over een mogelijke transfer van Tadic zal ook op de burelen van FC Twente met gejuich zijn ontvangen. De WK-ganger was tussen 2012 en 2014 actief in de Grolsch Veste, voordat hij voor ongeveer dertien miljoen euro werd opgepikt door the Saints. De degradant bedong destijds een doorverkooppercentage en deelt nu mee in de terugkeer van Tadic naar de Eredivisie.

TC/Tubantia meldt dat het om een bedrag dat rond de drie ton ligt zal gaan. Twente krijgt een percentage van het verschil tussen de aankoopprijs van 13 miljoen euro en de verkoopprijs van 17,1 miljoen, een dikke 4 miljoen. Doordat de Tukkers een deel van dat bedrag in een eerder stadium al aan bonussen ontvingen, blijft er nu ongeveer drie ton over die in Enschede in de clubkas kan.

Het feit dat Southampton afgelopen seizoen degradatie uit de Premier League wist te ontlopen is zodoende ook goed nieuws voor FC Twente, aangezien Tadic in dat geval voor 11,3 miljoen euro opgepikt had kunnen worden. Als de spelmaker inderdaad voor ruim zeventien miljoen euro naar Amsterdam verkast wordt hij de duurste aankoop van Ajax aller tijden. Dat record staat nu nog op naam van Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16,25 miljoen euro werd overgenomen van sc Heerenveen.