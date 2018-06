‘De vraag is hoe Tadic gaat matchen met de merkwaardige wereld van Ajax’

De Telegraaf wist donderdagochtend te melden dat Ajax Dusan Tadic voor een bedrag van 17,1 miljoen euro over gaat nemen van Southampton. De transfer van de Serviër moet binnen 24 uur afgerond worden. In onderstaande video legt David Endt uit dat de komst van Tadic een risico is voor de Amsterdammers.