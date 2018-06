‘AS Roma betaalt mogelijk dertig miljoen euro voor concurrent voor Kluivert’

AS Roma heeft Justin Kluivert al medisch gekeurd en de kans is aanwezig dat de jonge aanvaller niet de enige linksbuiten is die deze zomer naar de Italiaanse hoofdstad komt. La Gazzetta dello Sport schrijft donderdag dat technisch directeur Monchi eveneens aan de komst van Emil Forsberg denkt. De 26-jarige Zweed is momenteel actief op het WK en zou zodoende niet op de korte termijn kunnen praten over een overstap.

Forsberg speelde de afgelopen drie jaar voor RB Leipzig en die Roten Bullen zouden minstens dertig miljoen euro willen zien voor het tot 2022 doorlopende contract van de aanvaller. De concurrentie is echter fors, aangezien Liverpool en Arsenal eveneens in de markt zijn voor Forsberg en een transfersom van enkele tientallen miljoenen normaalgesproken geen probleem zou moeten zijn voor de Engelse grootmachten.

De Zweed zelf staat in ieder geval niet afwijzend tegenover een vertrek uit Saksen en geeft in gesprek met Fotbollskanalen aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging: “Ik ben klaar voor de volgende grote stap. Dat gaat heel interessant worden. Ik ben in gesprek met RB en mijn relatie met de club is altijd goed geweest. Ik droom ervan om voor de beste clubs van de wereld te spelen.”

Leipzig betaalde Malmö drie jaar geleden ruim 3,5 miljoen euro voor de 36-voudig international en gaat, als hij deze zomer vertrekt, een flinke winst maken. Forsberg speelde vooralsnog 112 wedstrijden voor de Duitse club, waarin hij goed was voor 21 doelpunten en 37 assists. In het seizoen 2016/17, toen Leipzig als promovendus op een tweede plek eindigde, gaf hij de meeste assists van alle spelers in de Bundesliga en werd hij opgenomen in het Elftal van het Jaar.