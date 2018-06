Sparta slaat opnieuw toe: ‘Ervaring in de Eredivisie en Eerste Divisie’

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Xandro Schenk, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 25-jarige verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, komt over van Go Ahead Eagles en heeft op Het Kasteel een tweejarig contract ondertekend. Schenk was bij de club uit Deventer in het bezit van een aflopende verbintenis en maakt dus transfervrij de overstap naar Sparta.

“Na vijfenhalf jaar bij Go Ahead vond ik het tijd voor iets nieuws. Sparta meldde zich, na goede gesprekken kreeg ik een heel fijn gevoel bij de club. Het is mijn bedoeling Sparta’s verblijf in de Eerste Divisie zo kort mogelijk te maken. Op dit moment staat er al een erg goede selectie, waarmee we voor promotie gaan”, zegt Schenk op de website van zijn nieuwe werkgever. Hij maakte in 2013 de overstap van Ajax naar Go Ahead Eagles.

“Met Xandro halen we een multifunctionele verdediger in huis die zijn opleiding bij Ajax heeft genoten”, voegt technisch manager Henk van Stee toe. “Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in de Eredivisie en Eerste Divisie. Met Go Ahead Eagles promoveerde hij al twee keer en met Sparta gaan we aan een derde keer werken. We zijn blij hem aan de selectie toe te kunnen voegen.”

Na Giliano Wijnaldum, Lars Veldwijk en Tim Coremans is Schenk de vierde versterking voor het naar de Eerste Divisie gedegradeerde Sparta. Daar tegenover staat het vertrek van Sherel Floranus, Sander Fisher, Loris Brogno, Nick Proschwitz, Ryan Sanusi, Leonard Nienhuis, Paco van Moorsel, Michael Verrips en Michel Breuer.