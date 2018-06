Ten Hag deed ultieme poging: ‘Ik heb gevochten om hem te behouden’

Justin Kluivert werd vorige week medisch gekeurd door AS Roma en sindsdien is het wachten op de officiële bevestiging van de transfer van de buitenspeler van Ajax naar de Italiaanse hoofdstad. De negentienjarige dribbelaar leek al geruime tijd op weg naar de uitgang, maar trainer Erik ten Hag geeft nu aan dat Kluivert in eerste instantie helemaal niet zo zeker van zijn zaak was.

“Justin wilde eigenlijk blijven. Of laat ik het zo zeggen: hij wist het niet, liet het in het midden, overwoog het. Uiteindelijk maakte hij tijdens zijn vakantie de keuze om weg te gaan, want dat wil hij dan graag. Hij heeft het mij persoonlijk verteld”, legt Erik ten Hag, die woensdag met de selectie van Ajax aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon, uit in gesprek met Ajax Life.

Ten Hag geeft aan uitvoerig met een aantal spelers te hebben gesproken over afgelopen seizoen en de aankomende voetbaljaargang, waarvan Kluivert er eentje was: “Waar staat hij in zijn ontwikkeling? Over het belang van Ajax en het belang van het team. Tijdens zijn vakantie maakte Justin de keuze om naar AS Roma te gaan.”

Als het aan de trainer had gelegen, was Kluivert in Amsterdam gebleven: “Ik heb gevochten om hem voor Ajax te behouden. Ik denk dat Justin zo veel kwaliteit heeft dat hij ook in Rome kan slagen, dat is helder, maar misschien was het beter om bij Ajax te blijven. Al wil ik ook niet zeggen dat de keuze voor AS Roma een slechte zou zijn.” Ajax incasseert naar verluidt ongeveer achttien miljoen euro voor het tot volgend seizoen doorlopende contract van het talent.