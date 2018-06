Kardes verlaat PSV na vijftien jaar en gaat Stijn Vreven achterna

Beerschot Wilrijk heeft een akkoord bereikt met Görkan Kardes, zo melden Belgische media. De centrale verdediger, 21 jaar, komt over van PSV en heeft een contract voor twee seizoenen met een optie voor twee extra jaren ondertekend.

Kardes werd geboren in Beverlo en maakte op zijn zesde de overstap van Turkse FC uit Beringen naar PSV. De linkspoot doorliep alle jeugdelftallen en maakte in augustus 2016 in de Jupiler League-wedstrijd tegen FC Den Bosch (5-4 winst) zijn debuut in het betaald voetbal. Kardes had niet verwacht dat hij afgelopen zomer een contract zou krijgen, maar toch liet technisch manager Marcel Brands hem een verbintenis voor één jaar met een optie op een tweede seizoen ondertekenen.

In de tweede seizoenshelft werd Kardes verhuurd aan het Roemeense Juventus Boekarest. Hij deed onlangs met Turkije Onder-20 mee aan het befaamde jeugdtoernooi van Toulon, waar men als derde eindigde en de voormalig Belgisch jeugdinternational als verdedigende middenvelder floreerde. Daar kwam Beerschot hem ook op het spoor.

"Ik heb in de eerste zeven weken van het seizoen bijna alles gespeeld bij Jong PSV, maar in de week na de wedstrijd tegen AZ raakte ik geblesseerd op de training en lag ik er tot de winterstop uit", zei Kardes vier maanden geleden in gesprek met Voetbalzone over zijn uitleenbeurt aan Juventus. "Ik kan nu weer veel minuten maken en misschien zegt PSV straks wel: ‘kom maar terug’. Maar voor het zover is, moet ik mezelf eerst hier laten zien. Ik baal natuurlijk wel omdat ik altijd voor PSV 1 heb willen spelen en dat is niet gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat het nooit meer gaat gebeuren. Ik wil veel minuten maken zodat PSV en iedereen dat kan zien. Misschien zegt Phillip Cocu straks wel: ‘kom terug, je krijgt een kans’. Ik zou dat wel heel graag willen.”

Gördan Kardes is reeds de tiende inkomende transfer die Beerschot Wilrijk realiseert. De club van trainer Stijn Vreven, dat het voorbije seizoen de promotiefinale in 1B verloor van Cercle Brugge, versterkte zich eerder met onder meer Tarik Tissoudali, Faysel Kasmi en Loris Brogno.