Ronaldo verklaart ‘geitensik-gebaar’: ‘Het is een grap met Quaresma’

Er was de afgelopen dagen de nodige discussie over de manier van juichen van Cristiano Ronaldo in de wedstrijd tussen Portugal en Spanje (3-3). De aanvaller streelde na zijn eerste treffer tegen de Spanjaarden zijn kin, waarmee hij een sik leek uit te beelden. Ronaldo verklaart nu dat de manier van juichen te maken heeft met een grap met Ricardo Quaresma.

Er werd aangenomen dat Ronaldo met de manier van juichen verwees naar de afkorting G.O.A.T. (Greatest Of All Time, de grootste aller tijden) en de tweestrijd met Lionel Messi. Anderen stelden dat de Portugees met zijn manier van juichen het baardje van David De Gea op de hak nam. Maar dat is allemaal niet de reden dat Ronaldo zo juichte en momenteel zijn sik laat groeien, zo vertelt hij na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Marokko.

“Dit geitenbaardje? Het is een grap met Ricardo Quaresma. Vrijdag voor de wedstrijd tegen Spanje zaten we in de sauna. Ik begon me te scheren en liet die geitensik staan. Ik vertelde dat als ik zou scoren tegen Spanje, ik dat zou laten staan voor de rest van het toernooi”, zegt Ronaldo tegen diverse media. In de wedstrijd tegen Spanje trof hij driemaal het net, terwijl hij ook één keer wist te scoren tegen Marokko.

“Het gaf me geluk. Ik scoorde in die wedstrijd en ook in deze partij. Dus het blijft gewoon staan”, besluit de Portugese aanvaller, die tegen Marokko zijn 85e treffer in het shirt van zijn land maakte. Daarmee is hij de meest scorende Europeaan voor zijn land, omdat hij Ferenc Puskas (84 doelpunten voor Hongarije) heeft ingehaald. Ali Daei scoorde namens Iran 109 keer en heeft daarmee het wereldrecord in handen.