AZ laat doelman strijd aangaan met Ronald Koeman en Haggerty

AZ verhuurt Nick Olij het komende seizoen aan TOP Oss, zo melden de clubs donderdagmorgen via de officiële kanalen. Beide clubs bereikten woensdag een akkoord over de tijdelijke transfer. De 22-jarige Olij heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2019, met een optie voor nog twee seizoenen.

Olij speelt sinds 2011 in de jeugdopleiding van AZ. Afgelopen seizoen keepte de geboren Haarlemmer 35 wedstrijden in de Jupiler League namens Jong AZ. In de Alkmaarse hoofdmacht kwam de doelman tot één duel. Op 14 december 2016 maakte hij zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen ASWH.

Olij legt op de clubsite van FC Oss zijn keuze voor de Brabantse club uit. “Dat heeft puur met het vertrouwen dat Klaas Wels, Wim Ribbens en Peter Bijvelds in me hebben uitgesproken te maken. Zij zien me als een mogelijk belangrijke schakel en dat geeft een goed gevoel. Ik wil het grote vertrouwen terugbetalen en mezelf komend seizoen op de kaart zetten.”

Met de komst van Olij heeft TOP zijn keeperstrio compleet. Ronald Koeman en Björn Haggerty zijn de andere twee doelmannen. “Het is aan hen; de strijd kan beginnen. Ik ben blij dat we met deze drie keepers van start gaan”, laat algemeen directeur Peter Bijvelds weten.