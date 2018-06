‘Aanvoerder keert niet terug bij NAC en kan naar Spanje, Engeland of Turkije'

Pablo Marí is volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer te bewonderen in het shirt van NAC Breda, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer tegenover BN/De Stem. De 24-jarige Spaanse verdediger staat in de belangstelling van Fenerbahçe en diverse clubs uit Engeland en Spanje, waardoor een nieuwe huurperiode in Breda niet tot de opties behoort.

“NAC is niet uitgesloten, maar staat op dit moment niet op de lijst met opties”, zo laat de belangenbehartiger van Marí weten. De Spanjaard werd afgelopen seizoen gehuurd van Manchester City en droeg bij NAC de aanvoerdersband. In totaal speelde de verdediger 32 wedstrijden voor de club, waarmee hij zich dus klaarblijkelijk in de kijker heeft gespeeld bij verschillende clubs.

Zijn contract bij Manchester City loopt nog tot medio 2019 en het is onduidelijk of de geïnteresseerde clubs hem definitief over willen nemen van the Citizens. Marí droeg eerder het shirt van RCD Mallorca, Gimnàstic de Tarragona en Girona, alvorens hij bij NAC terechtkwam. De club wil komende zomer in ieder geval nog minimaal twee verdedigers binnenhalen, nadat eerder Pele van Anholt werd vastgelegd.

Volgens het regionale dagblad is Greg Leigh in beeld om de opvolger te worden van Angeliño. De 23-jarige linksback was bij Bury in het bezit van een aflopende verbintenis en is zodoende transfervrij op te halen komende zomer. Leigh speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Manchester City en droeg verder het shirt van Crewe Alexandra en Bradford City.