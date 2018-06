Van Hanegem: ‘Dat Tagliafico een basisplaats heeft, zegt eigenlijk genoeg’

Argentinië kwam in de eerste groepswedstrijd op het WK in Rusland niet verder dan een gelijkspel tegen IJsland (1-1). Tot overmaat van ramp miste Lionel Messi een strafschop. De ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli zal vandaag dan ook moeten winnen van Kroatië, dat zelf met 0-2 van Nigeria won. Willem van Hanegem denkt dat Argentinië het lastig zal krijgen. “Die Kroaten hebben echt een degelijke ploeg met een paar geweldige spelers.”

Messi kon tegen IJsland niet voor het verschil zorgen, zo zagen tientallen miljoenen televisiekijkers. “Het doet bijna pijn om hem te zien worstelen. Overal hoor ik kritiek op hem. Hij wandelt, hij laat niets zien, zeggen ze. Maar kijk eens naar de rest. Dáár zit het grote probleem”, benadrukt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Als Messi bij zijn club Barcelona de bal krijgt, komt de rest in beweging. Dan begint het voetbal. Bij Argentinië? Dan krijgt Messi de bal en blijft iedereen stilstaan. Kijken wat Messi gaat doen. De rest van het elftal is verschrikkelijk om naar te kijken. Dat is allemaal zo beperkt. Dat Ajacied Nicolás Tagliafico een basisplaats heeft, zegt eigenlijk genoeg. Dat is een doodnormale voetballer.”

“Die coach Jorge Sampaoli, een soort Einstein, heeft iedereen de opdracht gegeven om alles bij Messi in te leveren. Maar zou hij niet doorhebben dat het spel daar helemaal niet beter van wordt? En die andere spelers ontneem je elk initiatief.” De vorige keer dat Argentinië en Kroatië tegenover elkaar stonden lukte het Messi te scoren. De sterspeler van Barcelona benutte op 12 november 2014 in een oefenduel in Londen een strafschop en mede daardoor wonnen de Argentijnen met 2-1.