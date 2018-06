Bondscoach Southgate mag niet meer juichen bij goals van Engeland

Gareth Southgate mag op het WK in Rusland voorlopig niet juichen bij doelpunten van de nationale ploeg van Engeland. De teamdokter heeft de bondscoach streng verboden om met gebalde vuist omhoog te springen, zoals de trainer maandag deed na de zwaarbevochten winst op Tunesië (2-1).

Southgate had zijn spelers woensdag een vrije dag gegeven en ging zelf een rondje hardlopen. De 47-jarige oud-international kwam echter ten val en ontwrichtte daarbij zijn schouder. “De dokter heeft me duidelijk gemaakt dat springen voorlopig geen optie is”, vertelt Southgate, die zijn rechterarm in een zogeheten sling heeft, in gesprek met Engelse media.

“Ik zal onze doelpunten niet meer zo atletisch kunnen vieren. Het was de bedoeling dat ook de medische staf een relaxte dag zou hebben, maar ik heb ze toch weer werk bezorgd', erkende Southgate. “Gelukkig waren ze er snel en ze hebben me geweldig geholpen.”

“Het is beter dat ik dit heb dan mijn spelers. Al baal ik wel een beetje, omdat ik op weg was naar een persoonlijk record op de tien kilometer.” Engeland neemt het zondag vanaf 14.00 uur op tegen Panama in het tweede groepsduel, waarna België volgende week donderdag om 20.00 uur de derde opponent is.