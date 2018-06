Ten Hag blijft pad volgen en blikt terug: ‘Ik wist dat er risico’s aan zaten’

Erik ten Hag was aan het einde van afgelopen seizoen de gebeten hond toen er tijdens het duel met Excelsior spreekkoren klonken aan het adres van de trainer van Ajax. Voor de coach is de druk eigenlijk alleen maar groter geworden nu de kwalificatieduels voor de Champions League eraankomen.

Toch blijft Ten Hag er rustig onder, zo vertelt hij donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Voor mij is de druk niet groter. Ik ben een professional. Ik ben aangesteld om het maximale uit het team te halen en daar richt ik mij op. Dat pad blijf ik volgen. Blijkbaar ben ik ook onderdeel van het negatieve sentiment. Ik probeer elke dag alles te geven.”

De vraag is of het voor Ten Hag wel zo verstandig was om midden in het seizoen in te stappen, terwijl hij juist bekendstaat als een coach die een team wil bouwen. “Als je tussentijds instapt, is het veel complexer, dat is een feit. Maar die afweging heb ik zelf gemaakt”, stelt de coach, die de vraag krijgt of het tot nu toe is tegengevallen. “Ik wist dat er risico's aan zaten, omdat we begonnen met vijf punten achterstand.”

“Het team heeft zich dan al gevormd. Je hebt tijd nodig om te veranderen, maar de wedstrijden volgden elkaar in rap tempo op. PSV bleef alles winnen, dat had ik niet verwacht. Maar, terugkijkend: ik had het opnieuw gedaan”, benadrukt Ten Hag. Hoewel Ajax woensdag pas de eerste training afwerkte, staat zaterdag tegen VVSB al de eerste oefenwedstrijd op het programma. Later oefent Ajax ook nog tegen SC Preussen Münster, FC Nordsjaelland, Steaua Boekarest, Wolverhampton Wanderers en Wallsall.

Ajax werkt de komende maand toe naar het tweeluik met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd wordt op 25 juli gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en de return staat een week later op het programma.