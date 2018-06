Piqué reageert: ‘Laat Barcelona mij maar bellen, ze hebben mijn nummer’

Gerard Piqué ligt niet wakker van de uitlatingen van Jordi Mestre, bestuurslid van Barcelona. Mestre gaf dinsdag rondom de presentatie van Eric Abidal als technisch secretaris te kennen dat de Spaanse topclub na het WK in Rusland graag een gesprek met de verdediger, en Samuel Umtiti, wil aangaan naar aanleiding van hun rol in de soap omtrent Antoine Griezmann. De aanvaller koos ervoor om Atlético Madrid toch trouw te blijven.

Griezmann maakte zijn beslissing bekend in de documentaire La Decisión. De documentaire is echter geproduceerd door Kosmos Studios, dat is opgezet door Piqué. In aanloop naar de uitzending maakte de verdediger reclame voor de documentaire via Twitter, waarbij Piqué stelde dat de popcorn uit de kast kon worden getrokken. Ook Umtiti, die dezelfde zaakwaarnemer heeft als Piqué en tevens ploeggenoot is van Griezmann bij de nationale ploeg van Frankrijk, liet via Twitter weten uit te kijken naar de uitzending.

Het mislopen van Griezmann was voor veel fans van Barcelona een hard gelag, net als de indirecte betrokkenheid van Piqué en Umtiti. “Als Barcelona met mij wil praten, dan kan dat. Laat Barcelona mij maar bellen, ze hebben mijn nummer”, benadrukte Piqué na afloop van het WK-duel tussen Iran en Spanje (0-1). “Onze relatie is altijd open geweest. We hebben altijd contact. We zullen praten en we zullen eruitkomen.”

“Of ik mijn excuses zal aanbieden? Absoluut niet. Ik heb al uitleg gegeven. Ik doe nu mee aan een WK en dit is tijdens de presentatie van Abidal ter sprake gekomen.” Mestre gaf dinsdag aan dat voorzitter Josep Maria Bartomeu met Piqué had gesproken. “Hij heeft medegedeeld dat de club verrast en teleurgesteld is over zijn aandeel. We zullen dit intern met de speler bespreken en dat geldt ook voor Umtiti. Beide gesprekken zullen na het WK plaatsvinden en zodra ze zich bij de club moeten melden”, zo stelde Mestre.