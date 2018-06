Van Hanegem: ‘Marokko kon wereldkampioen worden, kom op zeg’

Marokko is uitgeschakeld op het WK in Rusland. De Noord-Afrikanen gingen woensdag in Moskou in hun tweede duel in Groep B met 1-0 onderuit tegen Portugal, waardoor een plek in de achtste finales van het mondiale toernooi niet meer mogelijk is. Willem van Hanegem had Marokko zeker een plaats in de achtste finales gegund, maar is tegelijkertijd ook realistisch. “Ze mogen best een beetje trots zijn, maar meer ook niet.”

“Want daar heb je niets aan. Als men dat vroeger tegen mij zei, dacht ik: ga toch weg, wat moet ik daarmee?”, benadrukt Van Hanegem, die Marokko goed vond spelen tegen de Portugezen, donderdag in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer is van mening dat de verwachtingen rond het Marokkaanse team ook wel enorm opgeklopt zijn. “Dat zal ook zijn weerslag hebben gehad op de ploeg.”

“Ik bedoel: in een poule met Spanje en Portugal is overleven gewoon enorm moeilijk, je moet realistisch zijn”, benadrukt de Kromme. “Daar is Marokko nog niet goed genoeg voor. En toen kwam ook direct die tegenvaller tegen Iran. Ik hoorde vooraf zelfs mensen zeggen dat ze wereldkampioen konden worden. Kom op zeg. Maar ik vind het wel vervelend dat het al klaar is voor hen.”

Een vroege goal van Cristiano Ronaldo werd Marokko fataal in het Luzhniki Stadion, nadat Iran vrijdag ook al met 1-0 te sterk was voor de Noord-Afrikanen. Net als tegen de Iraniërs was Marokko wel de betere ploeg, maar dat leverde geen punten op.