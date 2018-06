Sergio Ramos haalt uit: ‘Hij is lichtjaren verwijderd van Lionel Messi'

Sergio Ramos heeft Diego Maradona na afloop van de WK-wedstrijd tussen Iran en Spanje (0-1) van repliek gediend. De oud-voetballer uit Argentinië zorgde woensdag in voetbalminnend Spanje voor opschudding door aan te geven dat de verdediger van Real Madrid geen crack, een topvoetballer, is.

“Op de eerste plaats, ik wil niet voor discussie zorgen. Maar als er over cracks wordt gesproken, zegt men al snel dat Ramos een crack is. En nee. Een crack is Diego Godin. Die verdedigt, heerst en scoort”, benadrukte de wereldkampioen van 1986 enkele uren voorafgaand aan het tweede duel van Spanje op het mondiale toernooi in Rusland.

Ramos werd na afloop van de ontmoeting in Kazan aan de tand gevoeld en was duidelijk in zijn commentaar. “In Argentinië weet men dat Maradona lichtjaren verwijderd is van de beste Argentijnse voetballer ooit. Dat is mijns inziens Lionel Messi”, benadrukte de Spaans international. “Ik respecteer Maradona hoe dan ook, hij was een groots voetballer. Ik vind hem een crack.”

Spanje staat nu op vier punten uit twee duels en heeft plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand. Over vier dagen staat het laatste groepsduel met het reeds uitgeschakelde Marokko en Portugal - Iran op het programma. “We wisten van tevoren dat het niet makkelijk zou zijn. Na onze treffer zagen ze in dat ze achter de feiten aan liepen en nu zijn ze verplicht om van Portugal te winnen. We zijn blij met de overwinning.”