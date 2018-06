Ten Hag wacht al 21 dagen op ‘Licha’: ‘Natuurlijk hebben we alternatieven’

Erik ten Hag hoopt dat de selectie van Ajax deze zomer nog wordt uitgebreid. De coach wil in bijna elke linie een nieuwe speler en rekent erop dat Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong behouden blijven voor de Amsterdammers. De Amsterdamse club heeft nog altijd niet Lisandro Magallán van Boca Juniors in de armen kunnen sluiten.

Ten Hag maakte nooit eerder mee dat een speler een persoonlijk akkoord heeft over een contract voor vijf seizoenen en al 21 dagen medisch is goedgekeurd, maar desondanks niet de overstap maakte. “De transfer van Lisandro Magallan is een complexe, zoals zovele transfers. Het is geen geheim dat we die speler graag willen hebben”, vertelt de oefenmeester donderdag in gesprek met De Telegraaf.

Boca Juniors is volgens Argentijnse media op het laatste moment gezwicht voor de eisen van Magallán. De 24-jarige mandekker werd weliswaar al medisch gekeurd in Amsterdam en is reeds akkoord over een vijfjarig contract, maar hij zette nog geen handtekening. Naar verluidt hebben Ajax en Boca elkaar al gevonden in een transfersom van 8,5 miljoen euro, maar de landskampioen van Argentinië wilde sowieso wachten met een transfer tot een vervanger was gestrikt. Dat lijkt, na de vermeende ommezwaai bij Licha, ook niet meer nodig.

“Uiteindelijk is er pas sprake van een transfer als de handtekeningen zijn gezet en tot die tijd is alles mogelijk”, erkent Ten Hag. De verwachting bij Ajax is nog altijd dat de deal rondkomt. “Natuurlijk hebben we ook alternatieven”, zegt de trainer. Magallán is een voormalig jeugdinternational van Argentinië en maakte in 2012 de overstap van Gimnasia naar Boca. Hij kwam daar niet direct aan de bak en speelde op huurbasis voor Rosario en Defensa. Hij speelde tot dusverre 58 wedstrijden voor los Xeneizes en daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist.

Ajax werkt de komende maand toe naar het tweeluik met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd wordt op 25 juli gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en de return staat een week later op het programma. Ten Hag, die zijn selectie al versterkt zag worden met Hassane Bandé, Perr Schuurs en Zakaria Labyad, hoopt de nieuwe spelers rond die tijd al te begroeten.