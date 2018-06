‘Ajax heeft beet en maakt 17,1 miljoen euro over’

Ajax heeft een persoonlijk akkoord met Dusan Tadic over een contract van vier jaar, zo meldt De Telegraaf donderdag. Jeroen Slop, financieel directeur, en Marc Overmars, directeur spelersbeleid, zijn volgens het dagblad naar Southampton gevlogen in de hoop de transfer binnen 24 uur af te ronden. Met de waarschijnlijke komst van de 29-jarige Serviër speelt Ajax in op het zeer waarschijnlijke vertrek van Hakim Ziyech.

Op-en-top-prof Tadic moet bij Ajax bijdragen aan een professionaliteitsslag binnen de jonge selectie, zo stelt het dagblad. Met de waarschijnlijke transfer zal een bedrag van 17,1 miljoen euro gemoeid zijn en dat zou voor Ajax een clubrecord zijn. Miralem Sulejmani is nog altijd de duurste speler uit de clubgeschiedenis van de Amsterdammers. Hij werd in 2008 voor 16,25 miljoen euro gekocht van sc Heerenveen.

Indien Southampton uit de Premier League was gedegradeerd, had Tadic door een clausule voor ‘slechts’ 11,3 miljoen euro de overstap kunnen maken. De directie van Ajax, met toestemming van de enthousiaste raad van commissarissen, bleek echter alsnog bereid het leeuwendeel van de verwachte transfersom van Ziyech van dertig miljoen euro of meer te gebruiken voor Tadic’ afkoopsom en persoonlijke eisen.

Overmars en Slop reisden eind mei naar het Zwitserse Zug waar het makelaarskantoor Soccer Mondial van Tadic’ nieuwe zaakwaarnemer Milos Malenovic gevestigd is. Een dag later reisde het tweetal van Ajax naar Zuid-Engeland voor een eerste gesprek met Southampton, dat aanvankelijk niet mee wilde werken aan een transfer maar door Tadic’ clausule van handhaving (17,1 miljoen euro) aan handen en voeten gebonden is.

Tadic zal bij Ajax tot de grootverdieners gaan behoren en daarnaast is er een riante bonusregeling bij plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Tadic deelt ook mee bij een (eventuele) volgende transfer. De Servisch international is bekend met de Nederlandse competitie. Hij speelde van 2010 tot 2012 voor FC Groningen en daarna twee jaar voor FC Twente, dat hem voor veertien miljoen euro aan Southampton verkocht.

Assistent-trainer Alfred Schreuder en hoofd scouting Henk Veldmate kennen Tadic uit hun gezamenlijke periode bij respectievelijk FC Twente en FC Groningen en speelden ook een belangrijke rol in het overhalen van Tadic, die ook interesse uit Engeland en China geniet. De transfer kan pas na de WK-deelname van Servië beklonken worden, daar Tadic ook de verplichte medische keuring zal moeten ondergaan.