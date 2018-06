Barcelona raakt opnieuw talent kwijt aan Manchester City

Adrián Bernabé vertrekt uit de jeugdopleiding van Barcelona. De zeventienjarige aanvallende middenvelder bevestigt via Instagram dat hij zijn aflopende contract niet verlengt. Bernabé vertrekt zo goed als zeker naar Manchester City.

“Het is een moeilijke dag nu ik afscheid neem van de plek die vijf jaar lang mijn thuis is gewest. Ik bedank de mensen die mij in deze periode geholpen hebben: de trainers, fysici, materiaalmannen, dokters, officials, leiders van de jeugdopleiding, enzovoort. Maar bovenal bedank ik mijn collega’s met wie ik de kleedkamer heb gedeeld.”

“Ik heb erg mooie en erg moeilijke momenten meegemaakt en zeg ‘bedankt’ voor alle liefde die ik heb mogen ontvangen”, schrijft Bernabé. De international van Spanje Onder-17 ruilde Espanyol in voor Barcelona, maar gaat zijn debuut in het eerste elftal van Blaugrana dus niet maken. Eerder vertrok ook verdediger Eric García naar Manchester City.