‘Buffon is al op huizenjacht en tekent contract voor twee seizoenen’

Gianluigi Buffon mag zich bijna voetballer van Paris Saint-Germain noemen. Paris United claimt dat de veertigjarige doelman een dezer dagen medisch wordt gekeurd en aansluitend een contract voor twee seizoenen ondertekent.

Buffon en zijn vrouw Ilaria d’Amico zijn bovendien al op huizenjacht geweest in het zestiende arrondissement van Parijs. Als de medische testen in de kliniek Pitie-Salpetriere geen problemen opleveren, dan is het eerste buitenlandse avontuur voor de 176-voudig international van Italië een feit.

Buffon ruilde Parma in 2001 voor ruim 52 miljoen euro in voor Juventus en groeide uit tot een legende in Turijn. Hij speelde 656 wedstrijden in het eerste elftal en won onder meer negen landstitels in de Serie A, viermaal de Coppa Italia en vijf keer de Supercoppa.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi zei in mei overigens nog dat hij blijft vertrouwen op Alphonse Aréola als doelman in het Parc des Princes: “Buffon is een fantastische keeper. Maar onze eerste keus is Aréola en dat zal hij volgend seizoen ook zijn. Denken jullie nou echt dat ik ga vertellen welke spelers wij in de gaten houden? Op dit moment hebben we Aréola, hij is onze nummer één en dat is hij volgend jaar ook.”