Carvajal kookt: ‘Dat tijdrekken en veinzen van blessures ruïneert het spel’

Dani Carvajal heeft geen goed woord over voor de spelopvatting van Iran. Het team van Carlos Queiroz beperkte zich woensdag tot verdedigen en ging uiteindelijk door een doelpunt van Diego Costa met 1-0 ten onder in Kazan. Vleugelverdediger Carvajal spreekt in de Spaanse pers van ‘een moeilijke wedstrijd’.

“We wisten dat het zo zou gaan. Iran heeft een duidelijk wedstrijdplan. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben en we weten nu precies wat nodig is om de groep te winnen. De manier waarop Iran het spel steeds probeert te vertragen is een onderdeel van voetbal, maar het tijdrekken en veinzen van blessures ruïneert het spel. Ik denk niet dat dat bij voetbal hoort, het past niet bij de geest van het spelletje”, aldus Carvajal.

“De spelers van de tegenstander gingen vaak zonder reden naar de grond, ook als ze geen pijn hadden of wanneer er niet eens een overtreding was gemaakt. Het is daarnaast altijd moeilijk om tegen een ploeg te spelen die achteroverleunt en met Jan en alleman verdedigt. Maar dit zijn wel de wedstrijden die je moet winnen om een WK te winnen. Het zijn obstakels die je moet zien te overwinnen. Je moet een manier vinden om die drie punten te pakken.”

“Het belangrijkste is nu dat we aan kop gaan in de groep”, aldus de 26-jarige Carvajal, die er nog naast stond in de wedstrijd tegen Portugal (3-3). Nu kreeg hij de voorkeur boven Nacho Fernández. “Ik ben erg blij om mijn eerste wedstrijd op het WK te hebben gespeeld en dat ik de ploeg heb helpen winnen. Ik voel mij honderd procent fit, mijn blessure is verleden tijd.” Carvajal speelde zijn zestiende interland voor La Furia Roja.