WK manager: eerste Elftal van de Week verzamelt 156 punten

De eerste speelronde in onze WK manager zit erop. Het was een veelbewogen week, waarin veel geselecteerde sterren als Lionel Messi en Neymar het lieten afweten, terwijl goedkopere spelers van bijvoorbeeld Rusland de punten aaneenregen. Tijd voor een terugblik op de eerste speelronde.



Wie staan in het Elftal van de Week?

De eerste speelronde liep van 14 tot en met 19 juni, waardoor Rusland twee wedstrijden speelde in de eerste speelronde. Spelers van het gastland kregen dus tweemaal de kans om punten te verzamelen en zijn mede daarom ook goed vertegenwoordigd in het droomelftal van de week. De grootste puntenpakker is Denis Cheryshev, die tot dusver goed was voor drie doelpunten namens Rusland.

Doel: Guillermo Ochoa (Mexico) - 1 basisplaats, 9 reddingen, 1 clean sheet = 11 punten

Verdediging: Aleksandar Kolarov (Servië) - 1 basisplaats, 1 doelpunt, 1 clean sheet = 14 punten

Verdediging: Andreas Granqvist (Zweden) - 1 basisplaats, 1 doelpunt, 1 clean sheet = 14 punten

Verdediging: José Giménez (Uruguay) - 1 basisplaats, 1 doelpunt, 1 clean sheet = 14 punten

Verdediging: Mário Fernandes (Rusland) - 2 basisplaatsen, 1 assist, 1 tegendoelpunt, 1 clean sheet = 11 punten

Middenveld: Denis Cheryshev (Rusland) - 1 basisplaats, 1 invalbeurt - 3 doelpunten = 21 punten

Middenveld: Aleksandr Golovin (Rusland) - 2 basisplaatsen, 1 doelpunt, 2 assists = 16 punten

Middenveld: Yuri Gazinskiy (Rusland) - 2 basisplaatsen, 1 doelpunt = 10 punten

Aanval: Cristiano Ronaldo (Portugal) - 1 basisplaats, 3 doelpunten = 17 punten

Aanval: Artem Dyzuba (Rusland) – 1 basisplaats, 1 invalbeurt, 2 doelpunten, 1 assist = 16 punten

Aanval: Harry Kane (England) - 1 basisplaats, 2 doelpunten = 12 punten

Waardestijgingen

Net zoals in het Eredivisie-seizoen stijgt en daalt de waarde van spelers in de app, afhankelijk van hun vorm. Voorafgaand aan het WK waren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo samen de duurste spelers met een prijskaartje van 8,2 miljoen euro, maar de Argentijn is na zijn gemiste strafschop tegen IJsland in waarde gedaald (8,1 miljoen euro). Tegelijkertijd is Ronaldo, goed voor een hattrick tegen Spanje en later nog een doelpunt tegen Marokko, duurder geworden (8,4 miljoen euro). Hij is nu de meest prijzige voetballer in de app, hoewel hij net de top tien van relatief grootste stijgers niet haalt.

Transfers

In de eerste speelronde is wat onduidelijkheid ontstaan over het gebruik van transfers, mede door een communicatiefout van ons. Hoe werken de transfers precies? Op je teampagina en op de transferpagina is altijd te zien hoeveel transfers je nog kunt doorvoeren. Deze speelronde zijn dat er vier. In de groepsfase is dat aantal iedere speelronde hetzelfde. Na de groepsfase kun je ongelimiteerde transfers doorvoeren tot de eerste knock-outwedstrijd begint, waardoor je dus een volledig nieuw team kunt samenstellen.

Onze WK manager verschilt van andere Fantasy Football-apps, omdat je tijdens speelrondes transfers kunt doorvoeren. Als je ze slim toepast, kun je daardoor met vijftien verschillende spelers punten pakken tijdens een speelronde. Een voorbeeld: Frankrijk speelt donderdag om 17.00 uur tegen Peru. Als je Antoine Griezmann in je team hebt, dan kun je hem om 17.45 uur vervangen door Lionel Messi, die om 20.00 uur met Argentinië aantreedt tegen Kroatië. Voor beide spelers zul je dan het volledige puntenaantal ontvangen.



Wat valt er in speelronde 2 te winnen?

Deelname is gratis, maar dat betekent niet dat je alleen meedoet voor de lol. Er zijn prachtige prijzen te winnen voor de spelers die de beste elftallen samenstellen. Allereerst zijn er zeven weekklassementen (14 t/m 19 juni, 20 t/m 24 juni, 25 t/m 28 juni, 29 juni t/m 3 juli, 4 t/m 7 juli, 8 t/m 11 juli en 12 t/m 15 juli). De weekwinnaar wint iedere week een Console Package (PS4 of Xbox One) ter waarde van 290 euro. We nemen contact op met de eerste weekwinnaar. Daarnaast is er het algemeen klassement, dat het hele toernooi doorloopt. Laat jij iedereen je hielen zien? Dan word jij de trotse eigenaar van een Entertainment Package (tv, soundbar, gameconsole én drie games!) ter waarde van 1150 euro.

