Tegenstander van Ajax plukt middenvelder weg bij Bayern München

Sturm Graz, de tegenstander van Ajax in de tweede voorronde van de Champions League, heeft zich versterkt met Raphael Obermair. De 22-jarige rechtshalf had een aflopend contract bij Bayern München en heeft voor twee seizoenen getekend, met een optie op een derde jaar.

“Raphael is een buitengewoon getalenteerde jongen met ongelooflijke snelheid en techniek. Hij kan op beide flanken spelen. Hij heeft bij Bayern al onder onze trainer Heiko Vogel gewerkt en na enkele beelden gezien te hebben, hoefde Heiko mij niet meer van de toewijding van deze speler te overtuigen”, reageert sportief directeur Günter Kreissl.

Obermair maakte in de zomer van 2016 de overstap van TSV 1860 Rosenheim naar Bayern en kwam dit seizoen tot vijf doelpunten en zes assists in 29 optredens in de Regionalliga Bayern. Sturm Graz versterkte zich eerder al met Markus Pink (SV Mattersburg), Anastasios Avlonitis (Panathinaikos), Markus Lackner en Lukas Grozurek (Admira Wacker).