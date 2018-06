Ingooi van Iran gaat de wereld over: ‘De beste actie van het WK’

De nationale ploeg van Iran ging woensdag voor elkaar door het vuur tegen Spanje en verdedigde met het mes tussen de tanden, maar een doelpunt van Diego Costa werd het team van Carlos Queiroz fataal: 1-0. In de slotminuut hoopte Iran uit een ingooi nog een gelijkmaker te kunnen forceren, maar die poging liep op niets uit.

De inworp van Milad Mohammadi ging de wereld over. Hij wilde de bal na een salto in het veld brengen, maar op het moment dat hij na zijn sprong weer op zijn benen terechtkwam, bedacht hij zich en koos de 24-jarige linksback van Akhmat Grozny voor een normalere variant. Spanje verdedigde de ingooi uit en sleepte de zege over de streep.

Op social media werd hartelijk gelachen om de ingooi van Mohammadi. Humberto Perozo, een journalist uit Venezuela, noemde de inworp ‘verbazingwekkend’ en Alfred Joyner van Newsweek schreef: “Mohammadi brengt ons het beste moment van het WK tot dusver.” De redactie van SPOX stak de draak met de opzienbarende actie.

De Duitse website twitterde: “De vijf beste skills aller tijden: de elastico, roulette, hocus pocus, de Cruyff Turn en de #Mohammadi Roll.” Mohammadi, die woensdag zijn twintigste interland speelde, maakte in juni 2015 zijn debuut voor de nationale ploeg en staat zoals gezegd onder contract bij Akhmat in Rusland. Eerder speelde hij voor Rah Ahan, Nirooye Zamini en Damash Teh.