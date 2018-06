Juventus keurt transfervrije international van Duitsland donderdag

Emre Can zet waarschijnlijk donderdag zijn handtekening onder een contract bij Juventus. Diverse media in Italië berichten dat de middenvelder in de ochtend medisch wordt gekeurd in Turijn en aansluitend voor vijf seizoenen kan tekenen.

De 24-jarige Can wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar Juventus. Liverpool maakte op 8 juni bekend dat de twintigvoudig international van Duitsland zijn aflopende contract niet zou verlengen en dus stond niets een overstap naar het team van trainer Massimiliano Allegri meer in de weg.

Can liet in maart reeds doorschemeren dat hij aan het einde van het seizoen mogelijk zou vertrekken van Anfield: “De Spaanse competitie is aantrekkelijk, net als de Duitse. In die competities is de tactiek erg belangrijk. De Serie A is bezig aan een inhaalslag en hetzelfde zou gezegd kunnen worden over de Franse competitie. Om die reden wil ik niets uitsluiten.”

Can begon zijn profcarrière bij Bayern München en na een seizoen voor Bayer Leverkusen te hebben gespeeld, maakte hij in de zomer van 2014 voor twaalf miljoen euro de overstap naar het Liverpool van toen nog Brendan Rodgers. Hij kwam in Engeland tot veertien doelpunten en twaalf assists in 167 officiële wedstrijden.