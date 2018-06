Ziyech gewogen en te licht bevonden: ‘Hij heeft veel te veel tijd nodig’

De WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal werd zaterdag met veel belangstelling bekeken door Piet de Visser. De meesterscout had speciaal oog voor Hakim Ziyech, maar de Marokkaanse middenvelder van Ajax is er niet in geslaagd De Visser te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Ziyech stond negentig minuten binnen de lijnen, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Marokko door een vroeg doelpunt van Cristiano Ronaldo het onderspit moest delven in het Luzhniki Stadion. De creatieveling staat op de nominatie om Ajax deze zomer te gaan verlaten, maar De Visser is niet onder de indruk van hem.

"Goede voetballer, maar niet voor de top. Zeker niet in Engeland", zo oordeelt de scout van Chelsea in gesprek met Voetbal International. Volgens De Visser wordt Ziyech vooral in de steek gelaten door zijn handelingssnelheid. "Hij heeft veel te veel tijd nodig."

Behalve Ziyech komt ook Ronaldo, dit toernooi al goed voor vier doelpunten, er niet goed vanaf bij De Visser. "Iedereen deed alsof hij geweldig had gespeeld, maar dat vond ik wel meevallen. Hij maakte drie goals: penalty, keepersblunder, vrije trap. Qua spel heb ik weinig van hem gezien."