Inter en Roma sluiten akkoord voor 24 miljoen

Moussa Konaté staat in de belangstelling van West Ham United en Burnley. De aanvaller van SC Amiens, deze maand actief op het WK namens Senegal, ligt tot medio 2021 vast in Frankrijk. (Diverse Engelse media)

De Milanese club betaalt AS Roma 24 miljoen euro voor de middenvelder en laat Davide Santon en Nicolò Zaniolo ook nog eens de omgekeerde weg bewandelen.

Aaron Mooy maakt deze zomer mogelijk een transfer. De middenvelder van Huddersfield Town, die wordt getaxeerd op twintig miljoen euro, is een doelwit van zowel Everton als Southampton. (Diverse Engelse media)

Southampton wil winkelen bij Red Bull Salzburg. De Premier League-club ziet in middenvelder Amadou Haidara een welkome versterking. (Diverse Engelse media)