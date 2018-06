Iran laat Spanje na flipperkastgoal Diego Costa ontsnappen

Spanje heeft woensdagavond voor het eerst dit WK een wedstrijd weten te winnen. Het team van Fernando Hierro had het in Kazan moeilijk met Iran, maar kon door een doelpunt van Diego Costa in de tweede helft toch voor het eerst drie punten bijschrijven: 0-1. De Spanjaarden gaan samen met Portugal aan kop in groep B, al mag ook Iran met een wedstrijd tegen de Portugezen voor de boeg nog altijd hopen op de volgende ronde.

Spanje maakte in zijn eerste groepswedstrijd tegen Portugal (3-3) bij vlagen indruk met frivool voetbal, maar tegen het Iran van bondscoach Carlos Queiroz had de wereldkampioen van 2010 het lastig. Het Aziatische land, waar de niet geheel fitte Alireza Jahanbakhsh en Reza Ghoochannejhad beiden op de reservebank begonnen, hield de ruimtes bijzonder klein en slaagde er in de eerste helft met verve in het positiespel van de Spanjaarden te ontregelen.





La Furia Roja genoot weliswaar veruit het meeste balbezit, maar wist dat niet om te zetten in grote kansen. Het grootste gevaar kwam pas in de blessuretijd van de eerste helft van de voet van David Silva: zijn schot van afstand vloog via een Iranees been ternauwernood voorbij het doel van Alireza Beiranvand. De keeper zag in de eerste 45 minuten de ene na de andere aanval opgezet worden door Spanje, maar hoefde zich eigenlijk geen enkele keer echt in te spannen.

Beiranvand moest vier minuten na de onderbreking plots wel bij de les zijn toen Sergio Busquets zijn geluk beproefde van afstand. Het schot van de middenvelder werd uiteindelijk met moeite gepareerd door de doelman. Spanje was prima aan de tweede helft begonnen, maar kwam kort na de kans voor Busquets zeer goed weg: Karim Ansarifard kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten na een afgeslagen ingooi, waarna de aanvaller rakelings naast volleerde.

Spanje opende vervolgens vrijwel onmiddellijk aan de overzijde zelf de score. Andrés Iniesta soleerde door de as van het veld, waarna hij in het strafschopgebied van Iran Diego Costa wist te bereiken. De spits leek zich vervolgens stuk te lopen op een verdediger, maar kreeg de bal plots tegen zich aangeschoten en belandde zo als doelpuntenmaker op het scorebord: 1-0. Het betekende voor Diego Costa zijn derde doelpunt dit toernooi, nadat hij tegen Portugal al goed was geweest voor een dubbelslag.

Na de openingstreffer ontbrandde het duel volledig. Iran kroop meer uit zijn schulp en dacht na ruim een uur voetballen langszij te komen. Saeid Ezatolahi schoot raak nadat Spanje de bal niet wist weg te krijgen na een vrije trap, maar zijn doelpunt werd na raadpleging van de videoscheidsrechter afgekeurd door arbiter Andrés Cunha. Het was voor Iran wel aanleiding om alle remmen los te gooien, met Jahanbakhsh het laatste kwartier nog als invaller binnen de lijnen. Mehdi Taremi was acht minuten voor tijd nog zeer dicht bij de gelijkmaker, maar hij kopte na een fraaie actie van Nadiem Amiri uiteindelijk net over.