Salah ontkent interne conflicten: ‘Iedereen bij ons is verenigd’

Egypte maakt geen kans meer om de achtste finale te bereiken. Het team van Héctor Cúper verloor dinsdag met 3-1 van Rusland en intern zou het daarna gerommeld hebben. De spelers zouden zowel met elkaar als met leden van de technische staf in conflict zijn geraakt over onder meer de manier van spelen.

Mohamed Salah doet die verhalen evenwel af als onzin: “Iedereen in Egypte is verenigd en er zijn absoluut geen conflicten tussen ons. We respecteren elkaar en de band is uitstekend”, schrijft de aanvaller van Liverpool op Twitter. Salah nam het enige Egyptische doelpunt op het WK tot dusverre voor zijn rekening.

De linkspoot benutte een strafschop en werd daarmee de derde Egyptenaar die op een WK heeft gescoord, na Abdelrahman Fawzi in 1934 en Magdy Abed El Ghani in 1990. Salah keerde tegen Rusland terug na een schouderblessure, maar geheel fit leek hij niet. Voormalig bondscoach Hassan Shehata vindt dat Salah niet had moeten starten.

“Hij is niet fit en Cúper had hem op de bank moeten houden. Hij had in de laatste dertig minuten gebruikt kunnen worden om de aanvalsdrang en wil om te winnen van Rusland te kanaliseren. Het uitstellen van de komst van Salah had een truc kunnen zijn die de technische staf had kunnen inzetten”, aldus de 71-jarige Shehata tegenover DMC Sports.=